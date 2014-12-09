高橋みなみのAKB卒業
2016年4月8日、高橋みなみがAKB48劇場での公演をもってグループを卒業した。
2016年4月17日
2016年4月9日
2016年4月8日
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AKB48を卒業した高橋みなみ 唯一の心残りを告白
小嶋陽菜と峯岸みなみを残して卒業することに未練があると告白
東スポWEB
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高橋みなみがAKB48劇場で卒業公演 「最高に幸せでした」
「今日で本当にやり残したことはなくなりました。やり切った」と涙した
東スポWEB
2016年3月29日
2016年3月27日
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AKB48の高橋みなみが卒コン後の会見でも涙 「悔いは全くない」
終了後の会見では、「悔いはまったくありません」と語った
デイリースポーツ
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AKB48高橋みなみの卒コンに前田敦子が登場 号泣デュエット
1曲目から前田と「思い出のほとんど」をデュエットし、2人して号泣
オリコンニュース
2016年1月1日
2015年12月23日
2015年12月8日
2015年11月29日
2015年11月23日
2015年11月8日
2015年10月26日
2015年9月11日
2015年1月5日
2014年12月10日
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高橋みなみが卒業発表 過度の負担で痛々しいほど疲労する現状
高橋には過度な負担がかかっていたと、関係者が明かしている
東スポWEB
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高橋みなみ、AKB48卒業発表で実は失態していた
ファンに卒業を告げる大事な局面で、2015年を2005年と言い間違えてしまった
スポニチアネックス