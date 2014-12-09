高橋みなみのAKB卒業

2016年4月8日、高橋みなみがAKB48劇場での公演をもってグループを卒業した。

2016年4月17日

2016年4月9日

2016年4月8日

2016年3月29日

2016年3月27日

2016年1月1日

2015年12月23日

2015年12月8日

2015年11月29日

2015年11月23日

2015年11月8日

2015年10月26日

2015年9月11日

2015年1月5日

2014年12月10日

2014年12月9日