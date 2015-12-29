連続青酸死事件

2013年12月、京都府向日市の民家で、筧勇夫さん＝当時（75）＝が死亡しているのが見つかり、遺体から青酸カリとみられる毒物が検出されたとして、同居していた妻の筧千佐子容疑者（67）を殺人の疑いで逮捕した。