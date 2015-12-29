連続青酸死事件

2013年12月、京都府向日市の民家で、筧勇夫さん＝当時（75）＝が死亡しているのが見つかり、遺体から青酸カリとみられる毒物が検出されたとして、同居していた妻の筧千佐子容疑者（67）を殺人の疑いで逮捕した。

2021年8月16日

2021年8月14日

2021年8月9日

2021年8月3日

2021年7月15日

2021年7月7日

2021年6月29日

2019年5月24日

2019年3月1日

2018年10月1日

2017年11月9日

2017年11月7日

2017年7月12日

2015年12月29日