連続青酸死事件
2013年12月、京都府向日市の民家で、筧勇夫さん＝当時（75）＝が死亡しているのが見つかり、遺体から青酸カリとみられる毒物が検出されたとして、同居していた妻の筧千佐子容疑者（67）を殺人の疑いで逮捕した。
2021年8月16日
2021年8月14日
2021年8月9日
2021年8月3日
2021年7月15日
2021年7月7日
2021年6月29日
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青酸化合物による殺人事件、被告の死刑確定へ「私だって死にたくない」
最高裁が29日午後に被告側の上告を退けたため、被告の死刑が確定する
日テレNEWS NNN
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京都・大阪・兵庫での青酸化合物による連続変死事件 被告の死刑確定へ
殺人罪と強盗殺人未遂罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けた被告
読売新聞オンライン
2019年5月24日
2019年3月1日
2018年10月1日
2017年11月9日
2017年11月7日
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梅沢富美男 裁判無効の可能性に怒り「認知症なら何やってもいいのか」
「認知症になれば何やってもいいんですか？」と怒りの声をあげた
トピックニュース
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青酸連続死事件の判決言い渡し前に死刑テロップ NHKがニュースで謝罪
主文の言い渡しは午前11時45分ごろだったが、NHKは同35分ごろに表示
読売新聞オンライン
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青酸化合物による連続殺害事件 被告に死刑判決が言い渡される
京都地方裁判所は検察の求刑どおり、死刑を言い渡した
ライブドアニュース速報
2017年7月12日
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連続青酸死事件、筧千佐子被告が公判で記憶力の低下訴え「覚えていない」
殺人、強盗殺人未遂の罪に問われた被告の公判が12日、京都地裁であった
読売新聞オンライン
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青酸連続死 黙秘から一転した被告の「暴走」に弁護士も困惑か
無罪を主張し黙秘を続けていた被告が、検察の尋問が始まると態度が一変
日刊ゲンダイDIGITAL