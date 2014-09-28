上原多香子の夫・TENNさん死去

上原多香子の夫でET-KINGのTENNさん=本名・森脇隆宏=が2014年9月25日、大阪市の自宅マンション駐車場に止めていたワゴン車内で首をつっているのが見つかり、死亡が確認された。35歳だった。

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