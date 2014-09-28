上原多香子の夫・TENNさん死去
上原多香子の夫でET-KINGのTENNさん=本名・森脇隆宏=が2014年9月25日、大阪市の自宅マンション駐車場に止めていたワゴン車内で首をつっているのが見つかり、死亡が確認された。35歳だった。
2019年5月15日
2017年12月20日
2016年9月25日
2015年7月26日
2015年7月23日
2014年12月17日
2014年12月14日
2014年11月30日
2014年10月10日
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TENNさん最後のブログにファンから感謝の声 閲覧回数も10倍に
10月10日午前2時の時点で66件に達し、感謝の思いが綴られている
アメーバニュース
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上原多香子 義母に会うためTENNさんの実家を訪れる日々
遺骨が実家にあり、姑の存在も訪問の理由だという
NEWSポストセブン
2014年10月4日
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上原多香子が隠していたTENNさんへの不安 「東京に移り住もう」と言えなかったワケ
TENNさんに決まった収入はなく、上原は生活の不安を吐露していたという
NEWSポストセブン
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TENNさん死亡現場に上原多香子との2ショット写真が多数置かれていた
死亡現場の乗用車内に、夫婦で写った写真が散らばっていたことが3日、判明
スポニチアネックス
2014年10月3日
2014年10月2日
2014年9月30日
2014年9月29日
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上原多香子が夫・TENNさん死亡後に初のブログ更新「早く元気な姿を見てもらえるように」
「早く元気な姿を見てもらえるように頑張ります。」とコメントしている
ナリナリドットコム
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今井絵理子が上原多香子に対して思い吐露「何もできない歯痒さ」
今井はTENNさんが急死した25日、上原の自宅に駆けつけて付き添った
スポニチアネックス