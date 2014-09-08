コンビニ土下座・恐喝事件

コンビニエンスストアで起きたトラブルへの謝罪として、店員らに土下座や品物の提供を要求する様子を写した動画や写真がネット上に公開された。

2014年11月21日

2014年9月13日

2014年9月12日

2014年9月10日

2014年9月8日