コンビニ土下座・恐喝事件
コンビニエンスストアで起きたトラブルへの謝罪として、店員らに土下座や品物の提供を要求する様子を写した動画や写真がネット上に公開された。
2014年11月21日
2014年9月13日
2014年9月12日
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ファミマ土下座事件で容疑者の所属会社が謝罪 これはやり過ぎか
ネットでは企業への厳しい声がある一方、擁護する声もある
J-CASTニュース
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土下座強要問題で露呈した犯人の心理に専門家「彼らのなかではそれが正義」
客がネットに動画を投稿したのは「社会正義の実現」が理由と分析されている
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年9月10日
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ミヤネ屋で「コンビニ土下座強要事件」を伝えようとしたところ急遽中止に
宮根氏が事件について話し始めかけたが、「ママ友いじめ」特集ボードが登場
トピックニュース
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コンビニで土下座を強要し恐喝した事件 男らが7時間以上も謝罪と金品を要求していたと判明
男らが、7時間以上にわたって謝罪と金品を要求していたことがわかった
日テレNEWS NNN
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コンビニ店員に土下座させた問題で露呈「お客様は神様」への勘違い
お客様を神様と思うのは従業員であって、お客様自身ではないという
All About