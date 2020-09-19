『ゲスの極み乙女。』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
3日にInstagramで結婚を公表し、純白のドレス姿の写真を投稿した
スポニチアネックス
4月下旬にも、柄本とさとうが「恋人つなぎ」で歩く様子を目撃
FRIDAYデジタル
「36歳、ついに奨学金返し終わった！！！！」とコメントし、反響が続々
オリコンニュース
公式サイトが11日に更新され、今後の活動に関する報告があった
スポーツ報知
男性芸能人の場合、性別格差の影響があるのは否めないとワイドショー関係者
弁護士JPニュース
週刊女性PRIME
メンバーのラランド・サーヤと川谷絵音が19日に公式Xを更新した
親交のある徳井義実の「申告漏れ」に触れ、笑いが起きていたという
日刊ゲンダイDIGITAL
「同じフェス1日で2ステージ16曲歌ったのもう実質川谷絵音じゃん」と投稿
J-CASTニュース
第8位にはMrs.GREEN APPLEの「Blizzard」を選び、ボーカル大森元貴を絶賛
バンド名を「ゲスの極み乙女」へ改めることを発表
7歳上の兄と「ほぼ絶縁」状態で、連絡をとっても返事がこないと告白
デイリースポーツ
学級委員長に恨まれていたといい、その人はのちにテレビ業界に入ったと説明
2021年に一部で同棲が報じられ、川谷は照れ笑いで質問をかわしていたそう
6カ月半で97.6kgから81.3kgと、約16キロの減量に成功したという
川谷絵音は最終選考に残ったデュエットのような曲に対し「やり過ぎ」と指摘
「そういえば奨学金いつ払い終えるんだろう。まだ払ってるぞ俺」と投稿