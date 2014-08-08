日本人父のタイ代理出産騒動

タイ・バンコクのマンションで乳幼児9人が発見され、日本人の父親（24）が代理出産で産ませたとみられる騒動。

2018年4月1日

2014年9月30日

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2014年8月27日

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