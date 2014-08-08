日本人父のタイ代理出産騒動
タイ・バンコクのマンションで乳幼児9人が発見され、日本人の父親（24）が代理出産で産ませたとみられる騒動。
2018年4月1日
2014年9月30日
2014年9月9日
2014年9月3日
2014年8月27日
2014年8月20日
-
新聞等に掲載の広告では、タイ代理出産御曹司の名が伏せ字→週刊文春が本名を公開
問題を報じる週刊誌の新聞広告で、男性の名前が「●●●」という伏せ字に
J-CASTニュース
-
タイの代理出産問題で日本人男性が12人の父親であると鑑定結果が発表される
DNA鑑定で、男性が乳幼児12人の父親であるとの鑑定結果が出たと警察が発表
読売新聞オンライン
2014年8月17日
2014年8月16日
2014年8月15日
-
タイ、代理出産の邦人男性が関係者に語った壮大な子作り計画
関係者によると、男性は100〜1000人を作ることを計画していた
J-CASTニュース
-
資産家男性の「タイ代理出産」の数は20人以上? 本当の理由とは
現在は16人とされるが、他にも子どもがいるという情報もある
日刊ゲンダイDIGITAL
-
タイ代理出産 全員の父親が一致
タイ警察が、保護された子供12人全員の父親が同じであることを明らかにした
日テレNEWS NNN
2014年8月14日
2014年8月12日
2014年8月10日
-
タイ代理出産の父親とされる日本人男性、光通信の御曹司と名前&年齢がピタリ
代理出産で子供を産ませたとみられる日本人の男性資産家の名前が報じられた
日刊ゲンダイDIGITAL
-
タイ代理出産の父親とされる日本人男性、大企業創業者の御曹司と判明
父親は大企業創業者の御曹司で、70億円超の資産を有する実業家と判明した
東スポWEB
2014年8月9日
-
代理出産の邦人男性 子の数判明
男性が父親とされる子供は、14人いることが警察の調べで分かった
日テレNEWS NNN
-
タイ代理出産の父親とされる日本人男性に人身売買の疑いも
父親とされる日本人男性の、人身売買の疑いも含めて慎重に調べている
読売新聞オンライン