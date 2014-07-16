ろくでなし子さん逮捕

「ろくでなし子」の名前で活動する自称芸術家の五十嵐恵容疑者が、3Dプリンターを使い女性器を造形するためのデータを頒布したとして、わいせつ電磁的記録頒布の疑いで逮捕された。

2020年7月16日

2016年5月9日

2014年12月26日

2014年12月6日

2014年12月5日

2014年12月3日

2014年8月14日

2014年7月28日

2014年7月24日

2014年7月20日

2014年7月19日

2014年7月18日

2014年7月16日