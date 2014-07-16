ろくでなし子さん逮捕
「ろくでなし子」の名前で活動する自称芸術家の五十嵐恵容疑者が、3Dプリンターを使い女性器を造形するためのデータを頒布したとして、わいせつ電磁的記録頒布の疑いで逮捕された。
2020年7月16日
2016年5月9日
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「ろくでなし子」こと五十嵐恵被告を婚約者が激励
判決前、婚約者から「君の無罪を信じている」とメッセージを受け取ったそう
弁護士ドットコム
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「ろくでなし子」こと五十嵐恵被告に有罪判決 罰金40万円
東京地裁は9日、罰金40万円（求刑罰金80万円）の判決を言い渡した
スポニチアネックス
2014年12月26日
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ろくでなし子さんが語った勾留生活「5人部屋にボールペン1本だけ」
警視庁西が丘分室で、5人部屋の中にボールペンを1本しかなかったという
弁護士ドットコム
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ろくでなし子さんの「保釈」決定 26日中に身体拘束が解かれる見通し
裁判の日程は未定だが、弁護人は「気を引き締めて裁判に臨む」と話した
弁護士ドットコム
2014年12月6日
2014年12月5日
2014年12月3日
2014年8月14日
2014年7月28日
2014年7月24日
2014年7月20日
2014年7月19日
2014年7月18日
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岩井氏の局部の3Dデータ押収?
自分の女性器を象った作品が、証拠品として警察に押収されたらしいと告白
日刊スポーツ
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「ろくでなし子」さんが釈放へ
勾留への準抗告が通り、釈放が決まったと18日、弁護士がTwitterで明かした
弁護士ドットコム
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ろくでなし子氏、逮捕直前の秘話
岩井氏は逮捕直前、自身の女性器の形を取ってもらったのだという
トピックニュース