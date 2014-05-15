なでしこJの女子アジア杯初優勝
『なでしこJの女子アジア杯初優勝』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年5月27日
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悲願達成の澤穂希に近づく限界
後半20分、澤は運動量が激減して菅沢に代わってベンチ送りとなった
日刊ゲンダイDIGITAL
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初優勝も澤「このままでは…」
一方、澤は「このままのレベルでは、W杯連覇はない」と危機感を口にした
読売新聞オンライン
2014年5月26日
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なでしこV 中国からも祝福相次ぐ
中国のネット上では、日本のアジア制覇を素直に祝福するユーザーが目立った
サーチナ
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なでしこ優勝に導いた宮間の行動
準決勝の中国戦後、宮間は途中出場の若手を対象に「なでしこの心得」を説いた
東スポWEB
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なでしこ中継 高視聴率をマーク
準決勝の18.5％を上回り、女子サッカー中継として最高の数字に
スポニチアネックス
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なでしこ初優勝…監督が喜び爆発
前半28分に、左CKから岩清水が先制し、14度目の出場で初優勝を飾った
スポーツ報知
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なでしこJAPAN、アジア初制覇
前半28分、DF岩清水の2試合連続となるゴールで先制
SOCCER KING
2014年5月24日
2014年5月23日
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なでしこ準決勝が、最高視聴率
女子サッカー中継としては最高の数字で、瞬間最高視聴率は31.4％
スポニチアネックス
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「漫画を超えた」なでしこの奇跡
なでしこのラストワンプレーが勝負を決め、仲間が笑顔で駆け寄った
スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム
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なでしこ劇的勝利 5大会ぶり決勝
日本は5大会ぶりの決勝進出を果たした
読売新聞オンライン
2014年5月19日
2014年5月18日
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なでしこ 7発快勝でW杯決めた
15年W杯予選を兼ねた女子アジア杯の1次リーグで、FW吉良の代表初ゴールなど7得点
スポニチアネックス
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なでしこ、ベトナムに快勝し首位
得失点差で、グループAの首位に立った
Sportiva