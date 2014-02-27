広末涼子と佐藤健の不倫報道
女優・広末涼子(33)が、9歳年下の人気俳優・佐藤健(24)と不倫関係にあることが発覚した。2月27日発売の女性セブンが報じている。
2023年6月21日
2023年6月14日
2014年9月23日
2014年9月10日
2014年8月8日
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佐藤健と不倫報道の広末涼子、ついに離婚に向けた協議に入ったとの情報
広末の稼ぎで好き勝手なことばかりしている道楽夫に愛想が尽きたと、関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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佐藤健と不倫報道の広末涼子、キャンドル・ジュンのフジロックイベント欠席
毎年来ていたフジロックでの夫のイベントに、今年は来ていなかった
NEWSポストセブン
2014年4月21日
2014年3月13日
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広末「不倫」発覚の原因は福山?
佐藤の先輩・福山雅治で結婚誤報の前例があるだけに、今回は気合が入っていたそう
東スポWEB
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ジュン氏「被災地に家族できた」
犠牲者に哀悼を捧げるイベントをプロデュースし、開催前には代表として挨拶した
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年3月7日
2014年3月6日
2014年3月1日
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広末も惹かれた? 佐藤健の本性
佐藤を知る関係者は「見た目は草食系だが、中身は肉食系」と明かす
東スポWEB
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広末涼子、夫・ジュン氏に不満か
広末の夫のキャンドル・ジュン氏は、震災の復興活動に従事している
NEWSポストセブン