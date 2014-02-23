AKB48グループ大組閣祭り

AKB48と姉妹グループのメンバーを再編成する「AKB48グループ大組閣祭り」が2月24日、東京・青海のZepp DiverCity TOKYOで開かれ、これまでを超える大幅な「人事異動」が発表された。