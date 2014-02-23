AKB48グループ大組閣祭り
AKB48と姉妹グループのメンバーを再編成する「AKB48グループ大組閣祭り」が2月24日、東京・青海のZepp DiverCity TOKYOで開かれ、これまでを超える大幅な「人事異動」が発表された。
2014年4月13日
2014年2月27日
2014年2月26日
2014年2月25日
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AKBと乃木坂「合体」のウラ側
すでに以前から、秋元康氏の中に2組の交流の構想はあったよう
東スポWEB
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乃木坂・生駒 AKB兼任に「覚悟」
生駒は25日、「自分で覚悟をもって決めた事です」とブログで語った
スポニチアネックス
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指原、HKTの組閣に不満を漏らす
中西智代梨と谷真理佳の移籍には、必要な存在が離れることを危惧した
オリコンニュース
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AKB大組閣で明暗 メンバーの心境
佐藤すみれはSKE48への移籍が発表されると、膝からくずれ落ちて号泣
Techinsight
2014年2月24日
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AKB組閣 号泣し歩けぬメンバーも
AKB48の佐藤すみれ、藤江れいなは、姉妹グループへの移籍発表に号泣した
オリコンニュース
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指原に「私物化」との批判が続々
指原は、メンバー異動に対し複雑な感情をあらわにしている
スポニチアネックス
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AKB組閣が終了 嘆くメンバーも
SNH48とSKE48の兼任となった宮澤佐江は、「テンパってる」と戸惑いを告白
デイリースポーツ
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AKB藤江 NMB完全移籍にショック
AKB柏木由紀のNMB48との兼任などが決まった
デイリースポーツ
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乃木坂・生駒 AKB兼任メンバーに
乃木坂46の生駒里奈のAKB48チームBへの兼任が発表された
デイリースポーツ