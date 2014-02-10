宇多田ヒカル、イタリア人男性と再婚
歌手の宇多田ヒカル(31)が2月3日、公式サイトで「近々、結婚することになります」と発表した。相手はイタリア人の男性で「一般の方」とだけ公表している。
2014年10月3日
2014年6月4日
2014年5月31日
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宇多田父が報道否定「事実無根」
娘がイタリアン料理店のオーナーになるとの記事を、「事実無根」だとTwitterで否定
デイリースポーツ
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宇多田を待ち受けるイタリアの掟
イタリア人男性はマザコンぶりがすごく、毎日母親に電話するのが当然と識者は指摘
NEWSポストセブン
2014年5月28日
2014年5月27日
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宇多田「結婚式」の意外な値段
同教会の挙式費用は、手配会社によると29万8000円からと意外に格安
日刊ゲンダイDIGITAL
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マツコ「薄ボケ顔の東洋人が」
「薄ボケ顔した東洋人がモン・サン＝ミシェルでやってたらさ」とヒートアップ
トピックニュース
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宇多田、夢が膨らむ挙式後の計画
バーテンダーを辞めた新郎は、イタリア料理店をロンドンで開く予定だと記者
女性自身
2014年5月25日
2014年5月24日
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現地市長が宇多田に贈ったもの
現地の市長が夫妻に、友人の有名な職人によるランプを贈った
日刊スポーツ
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宇多田の写真拒否に海外紙が批判
翌24日の伊紙は、かたくなに写真を撮らせまいとした宇多田サイドを批判した
日刊スポーツ
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宇多田の挙式、地元紙はがっかり
地元各紙は、警備員などがついた厳戒態勢での式を、がっかりという論調で報じた
デイリースポーツ
2014年5月23日
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宇多田挙式「もみ合い」騒動勃発
現場では、マスコミと宇多田側がもみくちゃとなり、怒声が飛び交う騒動となった
デイリースポーツ
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宇多田が厳戒挙式、祝福に無反応
登場した宇多田を、黒いサングラス姿の警備員7〜8人が徹底ガード
デイリースポーツ
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宇多田が挙式、現地沸く経済効果
現地では、宇多田の結婚に祝福ムードが高まっている
デイリースポーツ
2014年2月18日
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宇多田、肉声で結婚を初報告
3日の発表以来、イタリア人男性と近く結婚することを、初めて肉声で報告
スポニチアネックス
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宇多田ヒカル婚約者の母が告白
息子の結婚に嬉しさは隠しきれないようで「ヒカルは本当に最高のコ」と告白
女性自身