宇多田ヒカル、イタリア人男性と再婚

歌手の宇多田ヒカル(31)が2月3日、公式サイトで「近々、結婚することになります」と発表した。相手はイタリア人の男性で「一般の方」とだけ公表している。

2014年10月3日

2014年6月4日

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