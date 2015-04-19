本名は赤見内銀次。岩手県下閉伊郡普代村出身のプロ野球選手（内野手）。1988年2月24日生まれ。右投左打。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。
フルカウント
BASEBALL KING
球団は引き留めており、銀次も「自分の中では決めている」と話していた
スポニチアネックス
2005年のドラフト3位で捕手として入団したが、内野手にコンバートした銀次
「今まで以上にチームを引っ張っていってほしいということ」と説明
デイリースポーツ
ソフトバンクからは千賀滉大と岩崎翔、明石健志、森唯斗が仲間入り
生え抜き野手で1億円の大台に乗るのは嶋基宏に次ぐ2人目で、高卒では球団初
スポーツ報知
球団としては、高卒生え抜き野手で大台を突破したのは史上初の快挙
銀次は5打数3安打2打点で今季初の猛打賞を獲得し、連勝に貢献
クラスメートから「銀次に似ている」と言われているという男子高校生が登壇
12球団の中で最も長く同じ球団にいるのは、ロッテの福浦和也で23年目
銀次が放った打球が二塁審判を直撃し、銀次は悠々と一塁セーフ
チームメートからのウォーターシャワーを浴びて、ビショビショになった
26日に経過観察のため診察したところ、左腓骨の不全骨折が判明
藤田一也は「立ち上がりが悪いですので、そこを攻めるのも一つの手」とした
Sportiva