『豊田陽平』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ボール20個を使い一人でシュート練習を繰り返す姿が今も鮮明だと語った
Sportiva
FOOTBALL ZONE
豊田は2023年夏の取材で、ツエーゲン金沢の未来について言及
Qoly
長友佑都は「オーバーエイジは必要ないでしょ」とコメント
後半アディショナルタイムで飛び出した豊田陽平のゴールが決勝点に
サッカーダイジェストWeb
所属するサガン鳥栖に「必要とされているのか？」と疑問に思ったそう
正式な打診は一度も受けておらず、壇上で任命されることになった
元日本代表の豊田は、昨季の副キャプテンから昇格した形なる
スポニチアネックス
三浦知良の記録に並ぶも「点に絡むというのが激減している」と不満気
ゲキサカ
ポゼッションスタイルを選択する以上、豊田のような高さはいらないと指摘
呼ばれなかったハーフナーや豊田陽平が気落ちしていないか心配だという
ZONO'S EYE
本田圭佑や香川真司などの欧州組主力のふがいない現状が背景にあるという
東スポWEB
ザッケローニ氏は「論理的」で、ハリルホジッチ監督は「細かい」という
途中出場したが、味方からパスが出てこなかったという
livedoorスポーツ
豊田陽平の使い方に注目すべきであると主張
「複数オファーがあると聞いている。条件は相当良い」と関係者は証言
かつては華奢な印象だった内田だが、独での戦いで太く強い選手に