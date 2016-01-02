『中国の大気汚染問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
WHOは14日、中国政府とは終始密接な協力を維持していると反論
新華社通信
北京市のPM2.5の濃度は2017年3月と比べ約4割増と、汚染の深刻さが目立った
Record China
7都市のモニタリング拠点や周辺で散水、ミスト噴霧などがあったという
1kmほど離れたところでは明らかに大気汚染が改善されたという
GIGAZINE（ギガジン）
台湾政府は「大気汚染物質の3割は中国から飛来している」とコメント
同時にあおいで風を起こし、スモッグを吹き飛ばすという内容
研究によると、13都市のオゾンレベルが2013年から16年にかけて13.3％上昇
中国の平均的な大気汚染に比べ、約27倍も致命的である可能性が高いという
スモッグ避難ツアーは、すでに冬の旅行として定番化していると中国サイト
「きれいな空気がぜいたく品に」と題し、ウェールズの空気が売られるという
中国の専門家は、「スモッグは人為的な大気汚染によるもの」と指摘
市街地の6つの区で、石炭燃料のゼロ化を2年かけて目指すとしている
最近では、妊娠を控える者さえ出始めている状況だという
日刊SPA!
薄暗いスモッグに包まれているため、朝だか夜だかわからないとの声が出た
習近平氏は国際会議で改善を優先するとしたが、国民向け挨拶で触れなかった