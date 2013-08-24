『ステーキけん』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
同社は「ステーキハンバーグ＆サラダバーけん」などの運営を手がけていた
東京商工リサーチ
レストランの直営・FC事業を展開し、ピーク時の店舗数は約260店を超えた
帝国データバンク
直近1年間で利用したチェーン店は、「びっくりドンキー」が最多回答に
財経新聞
企画に合格して立ち飲み屋のオーナー店長になった人が辞退したという
トピックニュース
不合格を言い渡された現役ホストは目に涙を溜め、「悔しいです」と述べた
これまで一緒に企画に挑戦し、戦ってきた仲間に失格の烙印を押すよう指示
井戸氏が課題にした5万円の使い方で、「社長さんと飲みに行きたい」と矢口
研修ではある研修生が店の前にいた女性客の集まりを誘うも入店には至らない
元暴走族の社員が、店の資金を400万円も横領したという
番組では、オーナー店長を目指すホストの男性が店舗で研修する模様を放送
研修で模範的な仕事ぶりを見せる若者に「つまらないですねえ…」と一言
井戸氏から将来の夢は？と聞かれた若者は「うーん」と曖昧な返事をした
社長はある事柄について挙手を求め、一番初めに挙手した人物を即採用
仙台のブラックバイトの裁判を「辞めちゃえばいいじゃんっていう話」と一蹴
23日、Twitterで「コストアップがシャレになりません」と投稿
ガジェット通信