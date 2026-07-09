クラブが契約延長を発表

海外サッカー、イングランド1部プレミアリーグのクリスタルパレスは日本時間8日、日本代表MF鎌田大地との契約を2027年夏まで延長したと発表した。北中米ワールドカップ敗退から8日後の朗報。日本語を添えた粋な1枚も公開し、ファンが歓喜の声を上げている。

日本は6月29日（日本時間30日）、ブラジルに1-2で敗れ決勝トーナメント1回戦で敗退。悔しい夢舞台となったが、鎌田は1次リーグで2戦連発など確かな存在感をピッチに刻んだ。

日本を牽引した29歳が所属するクリスタルパレスは、日本時間8日に公式Xを更新。「ダイチ・カマダが契約延長。新契約は2027年の夏まで」と朗報を伝えると、海外のファンにも喜びが広がった。

「カマダの契約延長は今夏最高のニュースだ」

「めちゃくちゃハッピーだわ」

「朗報だ」

「これはデカいぞ」

「契約にふさわしいよ」

「残るのか！」

鎌田は2024年7月にクリスタルパレスに加入。昨季は欧州カンファレンスリーグ（ECL）優勝に貢献した。



（THE ANSWER編集部）