6月23日、9年の逃走に終止符が打たれた。2017年、神戸市長田区の路上で暴力団のトップが乗った車が襲撃され、警護役の組員が拳銃で撃たれ死亡した。【映像】9年逃走、逮捕された菱川龍己容疑者（50）実行役として重要指名手配されていたのが、当時神戸山口組系組員の菱川龍己容疑者（50）だ。「似た男がいる」 ──。6月上旬、山口県警から兵庫県警に情報が寄せられる。6月23日早朝、山口県下松市のアパートで、一人でいたと