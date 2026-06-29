本誌『SmartFLASH』は、人気お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが美女と4年以上にわたり、真剣同棲愛を築いているという情報を入手。取材をおこない、自身の誕生日当日、自宅から彼女とおぼしき女性と出てきて、仲睦まじく北海道に向かう姿などを報じた。「お笑いコンビ・レインボーは、ジャンボたかおさんと池田直人さんの2人によって2016年に結成されました。男女の恋愛模様や日常生活の “あるある” をテーマにしたコ