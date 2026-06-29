俳優・アーティストののんが27日、オフィシャルブログを更新。ファッション誌『ELLE JAPON』2026年８月号のオフショットを公開し、爽やかなブルーコーデを披露した。 この日、のんは「かろやか」と題してブログを更新すると、「オフショット」とシンプルにつづり、鮮やかなブルーのノースリーブワンピースを軽やかにまとい、同系色のサンダルを合わせた夏らしいスタイリングを披露。青空とヤシの木を背景に、風を受けてスカートを