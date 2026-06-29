USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.686.586.727.24 1MO7.206.006.696.81 3MO7.785.827.016.80 6MO8.165.857.307.07 9MO8.386.027.547.24 1YR8.556.367.827.40 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.628.507.71 1MO6.808.217.21 3MO7.418.297.13 6MO7.948.627