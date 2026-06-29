開催：2026.6.29 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 3 - 2 [ロッキーズ] MLBの試合が29日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとロッキーズが対戦した。 ツインズの先発投手はコナー・プリ－リップ、対するロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナーで試合は開始した。 1回表、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 3球目を打ってサ}