車内で少女にわいせつな行為をまた、教師による児童性加害事件だ。6月17日、千葉県警市川署は市川市立中学校の教師・松本貴浩容疑者（32）を不同意わいせつの容疑で逮捕した。「松本容疑者は、5月ごろに走行中の車の中で16歳未満の少女の身体を触るなどのわいせつな行為をした疑いです。被害を受けた少女の関係者からの通報で発覚しました。警察の捜査で、ドライブレコーダーに記録された映像の解析などから松本容疑者を特定しまし