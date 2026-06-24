6月23日放送の『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）のテーマは「イケおじVSズケズケ女子」。イケおじ枠で元プロ野球選手のタレント、元木大介が出演したのだが、またも“激やせ”ぶりがXで話題となった。《最近、元木大介さんと加藤茶さんの見分けがつかない》《元木大介は遠目で見たら楳図かずおのフォルムなのよシマシマ着てたらもうわかんないよ》《元木大介ガリガリやん！どうした！？佐々木蔵之介みたいなってる！なん