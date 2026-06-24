イラストレーターのkantabouさんの漫画がインスタグラムで3000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む母がトイレで用を足していると、黒いタオルを持った息子が中に入ってきました。「忍者になるから、頭に巻いてほしい」とお願いされ、タオルを巻いてあげたところ…という内容で、読者からは「笑いました」「冷静に見たら、だいぶシュール」「このまま大きく育ってほしい」などの声が上がっています