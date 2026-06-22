5月28～31日、愛知・岐阜で開催されたFIA世界ラリー選手権（WRC）第7戦「フォーラムエイト・ラリージャパン2026（以下 ラリージャパン）」。トヨタGRヤリス、ヒョンデi20N、フォードプーマなど世界最高峰のラリー1マシンをはじめ世界各国から集まったラリーカーは34台。今回は参戦車両の中で最も小さなエンジンで挑んだD-SPORT RACINGのコペンを紹介しよう。 コペ