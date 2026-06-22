6月21日、女優の高橋ひかるが自身のInstagramを更新し、その近影が話題となっている。「この日は、ジーンズの絵文字を添えて投稿した高橋さん。屋外で、メガネをかけてブラックのTシャツにジーンを履いている姿など、オフショット写真を複数枚アップしています。ヘソがチラリと覗き、腹筋が引き締まっているのが確認できる画像もあり、ファンからは喜びの声が寄せられています」（スポーツ紙記者）Instagramのコメント欄には《