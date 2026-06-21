6月21日、阪神競馬場で行われたG3・しらさぎステークス（芝1600m）は、エルトンバローズ（牡6・栗東・杉山晴紀）が激しい追い比べを制して重賞3勝目をマーク。2023年毎日王冠以来となる久々の勝利で復活を印象付けた。追い込み届かず…一方、唯一の3歳馬として1番人気に支持されたエコロアルバ（牡3・美浦・田村康仁）は、スタートで後手を踏んだことが響いて3着。直線で懸命に追い込んだものの、差し届かず人気に応えることは