ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、ミニカップシリーズの新商品「杏仁〜白桃仕立て〜」を7月21日から期間限定で発売します。【画像】「ハーゲンダッツ」バーシリーズの“新商品”もおいしそう！新商品は、杏仁と白桃を組み合わせた、濃厚でありながら爽やかな味わいが楽しめるアイスクリームです。甘い香りとミルクのコクが楽しめる杏仁アイスクリームに、甘くジューシーな追熟した白桃と食感のある硬めの白桃の2種