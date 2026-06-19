開幕から熱戦が続いているサッカーワールドカップ。日本代表の活躍に大分県内も盛り上がりを見せていて、21日には大分市中心部でパブリックビューイングも行われます。 【写真を見る】サッカーW杯、日本代表ユニフォーム品薄にチュニジア戦当日は大分市中心部でパブリックビューイング 各地で連日大きな盛り上がりを見せる北中米ワールドカップ。6月15日に行われたオランダとの初戦