イタリア語で「チェントロ」とは、人々が集う街の中心地のこと。名古屋の賑わいの中心にある栄にある久屋大通公園で、自動車文化の祭典としてで開かれる「コッパ チェントロ ジャッポーネ」は、都市型モビリティイベントとして2022年に初開催された。以降、様々なテーマや多様なアプローチで自動車趣味人のみならず、名古屋の街を彩る欠かせないイベントのひとつとなっている。【画像】名古屋・久屋大通公園周辺に古き良きクラシッ