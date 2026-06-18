１８日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３８７．３５ポイント（１．５９％）安の２３９２４．８１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６７．９９ポイント（２．０６％）安の７９７６．０４ポイントと３日続落した。ハンセン指数は２０２５年７月上旬以来、約１１カ月半ぶりの安値水準に落ち込んでいる。売買代金は１６４４億７４３０万香港ドル（約７兆３５３６