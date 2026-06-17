山形の夏の風物詩「冷やしシャンプー」の今シーズンのサービスが、18日から県内の理容室で一斉に始まります。17日は各地で気温が上がり、新庄や山形で真夏日となる中、一足先に、YBCの記者が「冷やしシャンプー」を体験しました。渡辺嵩記者「毎日暑い日が続いています。17日も強い日差しが差しています。東根市の理容室では山形の夏の風物詩である冷やしシャンプーののぼり旗が立っています」訪れ