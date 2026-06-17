山形の夏の風物詩「冷やしシャンプー」の今シーズンのサービスが、18日から県内の理容室で一斉に始まります。17日は各地で気温が上がり、新庄や山形で真夏日となる中、一足先に、YBCの記者が「冷やしシャンプー」を体験しました。



渡辺嵩記者「毎日暑い日が続いています。17日も強い日差しが差しています。東根市の理容室では山形の夏の風物詩である冷やしシャンプーののぼり旗が立っています」





訪れたのは東根市のつかさ理容室です。こちらでYBCの記者が、人生で初の「冷やしシャンプー」を体験しました。初めに、冷蔵庫から取り出されたのは、キンキンに冷やされた「冷やしシャンプー」。体験「思ったより冷たい」「頭の中までしみる」冷やしシャンプーはこれだけでは終わりません。続いて出てきたのが、シャンプーを凍らせてシャーベット状にしたもの。冷えた頭をさらにキンキンに。体験「脳みそまでくる」「後頭部冷える」「頭だけじゃなくて身体全体も冷える」つかさ理容室 赤木淳さん「頭皮の脂をとったりリラックスを与えるためにもみこんでいる」「冷やしシャンプー」は冷やしシャンプー推進協議会「ひやしびと」が山形発祥の夏の風物詩として県内各地の理容店などで2004年から毎年提供しています。今シーズンは18日から、県内のおよそ300店舗で一斉に、冷やしシャンプーのサービスが始まります。渡辺嵩記者「時間が経ってもまだ頭に冷たさが残っている氷がのってるみたいに冷たい。気持ちいい」17日も気温が上がりました。各地の最高気温は新庄で32度を記録したほか、米沢31.8度、山形31.4度などと県内13地点で真夏日となりました。18日は気圧の谷などの影響でくもりや雨となる見込みですが、気象台によりますと予想最高気温は庄内で30度、村山と置賜で28度と暑くなる見込みです。つかさ理容室 赤木淳さん「夏の暑さ対策や気分転換に冷やしシャンプーでリラックスしていただいてこの夏 冷やしシャンプーで皆さんに楽しんでいただけたらと思う また クールスポットとしても利用してもらいたい」また、2026年からは「冷やしシャンプー」に訪れた客に入店してすぐに涼んでもらうため、顔や腕に付ける「冷やしミスト」も登場しました。「冷やしシャンプー」は県内各地の理容室などで9月中旬まで提供されるということです。