17日朝、山形市内を散歩していた男性が愛らしいカルガモの親子に出合い、YBCに動画を送ってくれました。朝5時ごろ、山形市緑町3丁目で愛犬と散歩していた男性。数メートル手前にいる動物に気付きます。よく見てみると。動画を撮影したノアさん「猫かなと最初思ったが寄っていったらカルガモで。犬も興味があるみたいに寄っていった。見かけるのは？初めてです」カルガモの親子は寺の中に入ろうとしていました。お母さんは簡