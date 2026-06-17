米沢市でこんにゃくや豆腐などを製造していた食品会社が16日までに事業を停止し、自己破産の申請準備に入ったことが分かりました。帝国データバンク山形支店によりますと、事業を停止し、自己破産の申請準備に入ったのは米沢市の「いの食品」です。負債はおよそ1億2000万円にのぼるということです。この会社は1954年に創業し、1980年に法人化された食品メーカーで、こんにゃくや豆腐、納豆などを製造し、ス}