山形県産サクランボ佐藤錦の販売がピークを迎えています。東根市の産直施設では全国から買い物客が訪れにぎわっています。小坂憲央アナウンサー「東根市の産直施設です。サクランボシーズン真っ盛りということで店の前にはオープンを待つ人。前だけではありません。見えます？最後方」やってきたのは、東根市の産直施設「よってけポポラ」。「どちらから？」「栃木県から。きのうの午後10時に出発。東根に