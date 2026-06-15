6月16日に初のG7サミットへ臨む高市早苗首相。意気揚々と開催国のフランスに向かった首相に、またもやあの俳優が噛みついた。「松尾貴史さんです。彼は12日、自身のXで、毎日新聞が10日に配信した記事を引用リポストしたうえで、《『聞かれては困る案件』をこれほど数多抱えて逃げ隠れし続けた首相が、かつていたのだろうか》と投稿したのです。引用したのは、高市首相の取材対応に関する記事でした。木原稔官房長官は『情報発