Hey! Say! JUMPが、新曲「CUE CUE CUTE」を6月22日に配信リリースすることが決定した。新曲 「CUE CUE CUTE」は、毎週日曜あさ7:00からテレ東系6局ネット『アニもり！』内にて放送中の『小3アシベ QQゴマちゃん』主題歌。四字熟語や呪文、会話を織り交ぜたクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせ、思わず心躍る仕上がりにしたハートフルソングだ。本日15日0:00からは「CUE CUE CUTE」のTikTok音源が先行配信されている。