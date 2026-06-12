現在公開中の綾瀬はるか主演の映画『人はなぜラブレターを書くのか』で、菅田将暉演じるボクサーのモデルとなっている川嶋勝重氏（第17代WBC世界スーパーフライ級チャンピオン）のInstagramに、俳優の佐藤浩市が登場。俳優業のときとは印象が大きく異なる佐藤の真っ白な髪に、注目が集まっている。「『人はなぜラブレターを書くのか』は、2000年3月に発生した日比谷線脱線事故で亡くなった、当時17歳だった富久信介さんにまつわ