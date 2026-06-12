マツ枯れの被害が深刻な庄内海岸の防風林の再生に向け地域の学生や市民らによる保全活動「Save the庄内海岸林」が11日、酒田市で行われました。庄内地域では7年前から「庄内海岸のクロマツ林をたたえる会」が中心となって学生や市民らがクロマツ林の保全活動を行ってきました。しかし去年、庄内の松くい虫被害が、おととしの3倍を超えるおよそ32ヘクタールにまで広がり、各地で大量の被害木の伐採が進んでいます。庄内海岸の