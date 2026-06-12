アーティストのGACKTが6月11日、Xを更新。知人への誕生日プレゼントとして購入したという80万円のポケモンカードを公開し、ネット上で思わぬ議論を呼んでいる。発端は、GACKTの著書『GACKTの勝ち方』『GACKTの超思考術』などを手がける出版社代表・北里ヨーヘイ氏の誕生日だった。プレゼントの希望を尋ねたところ、《PSA10のポケカが欲しいです!》とリクエストされたという。「ポケモンカードに詳しくなかったGACKTさんは、『P