音楽デュオ『Def Tech』のMicroこと西宮佑騎被告が6月11日、乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われ、東京地裁から拘禁刑2年・執行猶予4年の判決を言い渡された。「同日、Def Techの公式サイトでは所属事務所との契約終了と取締役辞任が発表されました。Micro本人もInstagramを更新し、《多大なるご迷惑とご心配をおかけしたこと、心より深くお詫び申し上げます》と謝罪したうえで、《自分