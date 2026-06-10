「空白域は（09）〜（16）と（22）〜（24）。このうち（11）〜（14）は、直近10回で出現がない完全空白域です。ケチャップ数字は、15回ぶりに出た（10）です。最有力は（12）、次いで（14）。ともに完全空白域内にあり、（12）は2月26日以来出現なし。（14）は3月5日に出たのが最後となっています。3月2日から出ていない（31）も要注意です」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2110回 6/11（木）〜 第2113回 6/22（月） 予想数字】・0