作家・タレントの乙武洋匡（ひろただ）氏が、実業家でタレントの「ひろゆき」こと西村博之氏のXでのポストに返信する形で、自身のXに投稿したコメントが波紋を広げている。「6月9日午前4時過ぎ、乙武さんはXに《うちでしょっちゅう朝まで飲んでるけど、我々は面識ないんだね》と投稿しました。その少し前、ひろゆきさんが投稿した《おいら、乙武さんと名刺交換した事ないから面識なかったのか、、、所属とか知らないし。。。》と