毎年9月におこなわれる男子プロゴルフトーナメント『フジサンケイクラシック』の開催が中止されることが、6月8日、わかった。歴史ある大会の中止に悲しみが広がったが、取材で聞かれた関係者の発言に批判が集まっている。同大会は、1973年から続く日本ゴルフツアー機構（JGTO）公認のトーナメントで、50年以上にわたって日本のゴルフシーンを彩ってきた。尾崎将司氏や、石川遼プロなど、日本のゴルフ界を代表する名選手が歴