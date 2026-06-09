五輪、世界選手権と並んで「バレーボール世界三大大会」のひとつと呼ばれるのがネーションズリーグだ。男女ともに世界ランク上位の18カ国が参加し、別名『世界最強決定戦』とも呼ばれている。まず、予選ラウンドで18チームが3週に分かれて各12試合をおこない、上位8チーム（開催国含む）が決勝トーナメントに進む方式。固定の「プール組み合わせ」ではなく、週ごとに対戦カードが編成されている。上位8チームに入れば、その