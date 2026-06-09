6月8日、バラエティ番組『ネプリーグ』（フジテレビ系）が放送。ゲストに女優の高橋ひかるが登場したが、見せた近影に違和感が広がっている。同日は、『おそ松さんvs山口くん！禁断のライバル映画対決』と題しクイズ対決をオンエア。高橋は、映画『山口くんはワルくない』チームとして参戦。共演者とともに、映画『映画 おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に出演するアイドルグループ・Aぇ! groupのメンバーと関西ジュニアの西