フジテレビの新特番が賛否を呼んでいる。視聴者からは《すべらない話の焼き直し》との声も。そこには“次のヒット番組”を渇望する同局の焦りも透けて見えるようで――。「6月6日に放送された『1分トークの祭典 THEトークワン』です。『1分後大物に噛みつきます』『1分後ほっこりさせます』『1分後社会に斬ります』など、“制限時間1分”で与えられたお題についてトークを披露。スタジオ観客の投票で優勝者を決める番組でした。