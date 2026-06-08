5月31日、東京・府中市の東京競馬場で開催されたG?レース「第93回日本ダービー」。競馬の祭典を一目見ようと、多くの競馬ファンが詰めかけ、場内は熱気に包まれていた。そんな大舞台に華を添えたのが、表彰式プレゼンターとして登場した見上愛と竹内涼真だ。「竹内さんはグリーンのカラースーツにオレンジ色のダービーリボンを付けており、見上さんは黒を基調としたロングドレスでした。首元のハイネックデザインや、胸元の装飾