フリーアナウンサーの生島ヒロシの独占ネットインタビュー記事が6月6日に『週刊女性PRIME』にアップされ、その内容が波紋を呼んでいる。生島は重大なコンプライアンス違反があったとして、2025年1月27日にレギュラー出演していたラジオ番組『生島ヒロシのおはよう定食』（TBSラジオ）、『生島ヒロシのおはよう一直線』（同系）が終了。複数の関係者へのハラスメント行為があったと報じられている。その後、芸能活動を無期限